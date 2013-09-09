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债券 | 2013年 9月 9日 星期一 23:36 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.035%，投标倍数为6.12

路透华盛顿8月5日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.035 中值 0.030 低值 0.000 投资 0.035 价格 99.982306 高值得标比率 62.64% 投标倍数 6.12 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,470,600 总投标 152,968,750,600 竞争性投标得标 24,160,720,000 非竞争性投标得标 363,750,600 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/09/12 到期日 2014/03/13 CUSIP码 912796CC1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)

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