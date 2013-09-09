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货币新闻 | 2013年 9月 10日 星期二 03:11 BJT

美国数据：7月消费者信贷增加104.4亿美元，预估为增长125亿美元

路透华盛顿9月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，7月美国消费者信贷增速连续第二个月放缓，因一衡量信用卡使用状况的指标下跌，暗示消费者对消费持谨慎态度。

美联储表示，7月消费者信贷按年上升4.4%，涨幅小于6月录得的5%的升幅。

7月消费者信贷增长104亿美元，低于分析师预估的增长125亿美元

反映信用卡使用情况的7月循环信贷下跌18亿美元。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在7月增加123亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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