美国数据：7月消费者信贷增加104.4亿美元，预估为增长125亿美元

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透华盛顿9月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周一公布，7月美国消费者信贷增速连续第二个月放缓，因一衡量信用卡使用状况的指标下跌，暗示消费者对消费持谨慎态度。
美联储表示，7月消费者信贷按年上升4.4%，涨幅小于6月录得的5%的升幅。
7月消费者信贷增长104亿美元，低于分析师预估的增长125亿美元
反映信用卡使用情况的7月循环信贷下跌18亿美元。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在7月增加123亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。