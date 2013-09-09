中东情势：奥巴马称俄罗斯就叙利亚问题的提议“可能是正面进展”--NBC

路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯提议与叙利亚进行协商，把后者化武纳入国际管控，这可能是正面提议，但应以怀疑的态度对待。

“我认为最初必须对此持保留态度。”奥巴马在接受NBC Nightly News专访时表示，“这可能意味着正面进展，”他说，并补充称，国务卿克里将与俄罗斯探讨这项提议的重要性。