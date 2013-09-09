中东情势：奥巴马称俄罗斯就叙利亚问题的提议“可能是正面进展”--NBC

欧洲股市：在交投震荡后小幅收涨，受助于油股上升
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透华盛顿9月9日 - 美国总统奥巴马周一表示，俄罗斯提议与叙利亚进行协商，把后者化武纳入国际管控，这可能是正面提议，但应以怀疑的态度对待。
“我认为最初必须对此持保留态度。”奥巴马在接受NBC Nightly News专访时表示，“这可能意味着正面进展，”他说，并补充称，国务卿克里将与俄罗斯探讨这项提议的重要性。
这是奥巴马周一接受的六项电视专访之一。奥巴马希望借助专访说服国会授权对叙利亚动武。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。