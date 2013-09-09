更新版-美国经济：尚未决定是否支持联储9月缩减购债--旧金山联储总裁

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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华尔街多数分析师都认为，美联储将在下周开始缩减刺激政策。但周五公布的一份政府报告显示，美国8月就业岗位增幅小于预期，令一些投资者对上述缩减政策预期抱有疑虑。
美联储曾表示将继续购买资产，直至就业市场前景明显改善。
“我认为，无论强劲还是疲弱，都不要对一个月的数据反应过度，也不要对其看得太重...这的确很重要，”威廉姆斯称。“我们正继续靠近去年设定的(就业市场前景)大幅改善的门槛。”
威廉姆斯暗示，无论美联储何时开始缩减刺激举措，利率维持在低位的情况可能还会持续两年。
美联储曾指出，将维持近零利率至少到失业率降至6.5%。目前美国失业率为7.3%。
威廉姆斯称，到2015年初失业率可能达到这一水准，但指出美联储或许要到2015年下半年才开始加息。
他还认为，美国财政政策和欧洲经济疲弱拖累美国经济。但欧洲带来的风险自去年开始减弱，美国GDP明年增速可能达到3%，远超他认为的长期潜在增长率2%，且足以继续拉低失业率。(完) (编译 朱晓军/李爽 审校 徐文焰)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)