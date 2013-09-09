更新版-美国经济：尚未决定是否支持联储9月缩减购债--旧金山联储总裁

华尔街多数分析师都认为，美联储将在下周开始缩减刺激政策。但周五公布的一份政府报告显示，美国8月就业岗位增幅小于预期，令一些投资者对上述缩减政策预期抱有疑虑。

美联储曾表示将继续购买资产，直至就业市场前景明显改善。

“我认为，无论强劲还是疲弱，都不要对一个月的数据反应过度，也不要对其看得太重...这的确很重要，”威廉姆斯称。“我们正继续靠近去年设定的(就业市场前景)大幅改善的门槛。”

威廉姆斯暗示，无论美联储何时开始缩减刺激举措，利率维持在低位的情况可能还会持续两年。

美联储曾指出，将维持近零利率至少到失业率降至6.5%。目前美国失业率为7.3%。

威廉姆斯称，到2015年初失业率可能达到这一水准，但指出美联储或许要到2015年下半年才开始加息。