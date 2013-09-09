拉美汇市：巴西雷亚尔受中国数据激励上涨，FED延后缩减购债臆测升温

路透巴西利亚9月9日 - 巴西雷亚尔兑美元周一盘中上涨，因中国公布乐观的经济数据，且对美国可能会延后撤回货币刺激措施的臆测升温。

巴西雷亚尔 上涨1.05%，其他拉丁美洲货币涨跌互见，其中秘鲁币 上涨0.35%，墨西哥披索 持稳。

中国出口表现强于预期，缓解了对这个全球最大大宗商品消费国放缓加剧的疑虑，协助带动巴西雷亚尔走高；巴西是铁矿石、大豆及肉品的主要出口国。

另一个支撑雷亚尔等新兴市场货币的因素，就是在美国上周公布令人失望的就业报告后，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能延后缩减买债计画的臆测升温。

“全球信心改善，加上美联储可能延后缩减购债，开启了风险偏高的外汇操作，”圣保罗Treviso Corretora交易员Reginaldo Galhardo表示。

智利披索兑美元 小跌0.17%，交易商称该货币对当日稍早上涨后遭逢获利了结。(完)

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