南非汇市：兰特兑美元接近一个月高点，受罢工结束和中国数据提振

路透约翰内斯堡9月9日 - 南非兰特兑美元周一连续第四日上涨，因金矿和汽车业结束罢工，且中国公布乐观的经济数据。

兰特兑美元 触及日高9.9610，这是8月15日以来的最强水平。1609GMT，兰特涨0.31%报9.9690，上周五纽约市场收报10.0000。

南非金矿与汽车业周末恢复正常运营，结束了罢工行动。

中国8月出口数据亦助兰特一臂之力。数据显示中国可能避开了严重放缓。

中国是南非最大的单一贸易伙伴，也是南非黄金和铂金等大宗商品的最大进口国之一。

美国非农就业报告弱于预期，削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤除刺激政策的前景。

“目前市场走势取决于经济数据，因此如果中国数据较好，而美国数据较差，那么其它货币兑美元就会走强；目前的情况就是这样，”Bidvest银行的外汇交易员Ion de Vleeschauwer表示。

南非央行将于明日0800GMT公布第二季经常账数据。

如果该数据逊于预期，兰特可能走软至10.1000。

政府公债保持上周五的涨势。2026年到期的公债收益率(殖利率) 降12个基点至8.295%。(完)

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