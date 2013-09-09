南非汇市：兰特兑美元接近一个月高点，受罢工结束和中国数据提振

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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路透约翰内斯堡9月9日 - 南非兰特兑美元周一连续第四日上涨，因金矿和汽车业结束罢工，且中国公布乐观的经济数据。
兰特兑美元 触及日高9.9610，这是8月15日以来的最强水平。1609GMT，兰特涨0.31%报9.9690，上周五纽约市场收报10.0000。
南非金矿与汽车业周末恢复正常运营，结束了罢工行动。
中国8月出口数据亦助兰特一臂之力。数据显示中国可能避开了严重放缓。
中国是南非最大的单一贸易伙伴，也是南非黄金和铂金等大宗商品的最大进口国之一。
美国非农就业报告弱于预期，削弱了美国联邦储备理事会(美联储/FED)撤除刺激政策的前景。
“目前市场走势取决于经济数据，因此如果中国数据较好，而美国数据较差，那么其它货币兑美元就会走强；目前的情况就是这样，”Bidvest银行的外汇交易员Ion de Vleeschauwer表示。
南非央行将于明日0800GMT公布第二季经常账数据。
如果该数据逊于预期，兰特可能走软至10.1000。
政府公债保持上周五的涨势。2026年到期的公债收益率(殖利率) 降12个基点至8.295%。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)