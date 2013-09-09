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市场报道 | 2013年 9月 10日 星期二 07:03 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月10日-9月17日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
     
    9月9日当周
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                           8月          --        94.1
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             9月7日当周          --       -0.6%
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                           8月       18.95       19.29
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           9月7日当周          --       +4.7%
 
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1100      美国抵押贷款市场指数                        9月6日当周          --       445.0
              再融资指数                                                   --     1,916.3
 1400      美国趸售(批发)库存                                 7月       +0.3%       -0.2%
              趸售销售                                                  +0.4%       +0.4%
 
 9月12日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大新屋价格(较前月)                             7月       +0.1%       +0.2%
 1230      美国进口物价(较前月)                               8月       +0.4%       +0.2%
              出口物价(较前月)                                          +0.1%       -0.1%
 1230      美国一周初请失业金人数(万人)                9月7日当周        33.0        32.3
              初请失业金人数四周均值(万人)                                 --       32.85
              续请失业金人数(万人)                    8月31日当周         296       295.1
 1800      美国联邦预算(亿美元)                               8月   赤字1,500     赤字976
  
 9月13日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段      预估值        前值
 1230      加拿大产能利用率                                第二季       80.6%       81.1%
 1230      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                    8月       +0.2%        持平
                               (较上年同期)                             +1.3%       +2.1%
           美国核心PPI(较前月)                                          +0.1%       +0.1%
           美国核心PPI(较上年同期)                                      +1.3%       +1.2%
 1230      美国零售销售(较前月)                               8月       +0.4%       +0.2%
           美国扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.3%       +0.5%
 1355      美国路透/密西根大学消费者信心指数              9月初值        82.0        82.1
           美国路透/密西根大学消费者现况指数                             94.8        95.2
           美国路透/密西根大学消费者预期指数                             74.0        73.7
 1400      美国企业库存(较前月)                               7月       +0.2%        持平
 1430      美国ECRI一周领先指标                        9月6日当周          --       131.5
 
    9月16日当周
 9月16日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1230      美国纽约联邦储备银行制造业指数                    9月        9.10        8.24
 1315      美国工业生产(较前月)                              8月       +0.3%        持平
              制造业产出(较前月)                                       +0.3%       -0.1%
                                                                                        
              产能利用率                                               77.8%       77.6%
 
 9月17日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值        前值
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           9月14日当周          --          --
 1230      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   8月       +0.2%       +0.2%
               消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                            --       +2.0%
               扣除食品和能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.2%
               扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期                         --       +1.7%
           )                                                                  
 1230      美国实质所得                                      8月       +0.1%       -0.5%
 1230      加拿大制造业销售                                  7月          --       -0.5%
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         9月14日当周          --          --
 1300      美国整体资本净流动(亿美元)                        7月          --   净流出190
 1400      美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指            9月          60          59
           数                                                                 
 1530      美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       8月          --       +0.2%
                                                                              
      (完)

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