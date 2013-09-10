中东情势：俄罗斯提议叙利亚交出化学武器，以避免美国动武

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
拉夫罗夫称，俄罗斯也在敦促叙利亚最终销毁化学武器，并成为禁止化学武器组织(OPCW)的正式会员。
后来没多久，联合国秘书长潘基文表示，他也许会要求安理会结束其在叙利亚问题上“令人尴尬的停顿状态”，就采取行动达成共识。
在被问及拉夫罗夫的提议时，潘基文称：“我在考虑敦促安理会要求叙利亚马上将化学武器和易制毒化学品库存转移到他们国内可安全储存并销毁的地方。”
白宫官员明确对俄罗斯提议的可行性表示了怀疑。叙利亚战火纷飞，对于入境的外国专家来说是个很危险的地方，而且很难确定每个存放化武的地点都得到妥善封闭。
据美国官员称，克里在与拉夫罗夫的对话中表达了他的怀疑。克里称，这样的提议不能成为推迟白宫争取国会支持对叙动武的理由。
英国和法国政府则公开对俄罗斯的提议表示了谨慎欢迎。
华府方面，美国国家安全副顾问Tony Blinken称，美国将“认真研究”这个提议，但是国会依然会批准对叙的军事行动。
美国参议院将在周三举行测试投票。
今日美国报周一进行的一份调查显示，众参两院的多数议员依然没有拿定主意，反映出公众普遍越来越反对对叙动武。
周一的路透/Ipsos调查显示，反对美国对叙利亚动武的美国民众越来越多。该调查在9月5日至9月9日期间进行，显示有63%的美国人反对干涉叙利亚内政，高于8月30日调查的53%。约有16%的受访美国人认为美国应该干涉，低于8月30日调查的20%。(完)
(编译 朱晓军/白云; 审校 张涛)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会