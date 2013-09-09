路透调查：美联储下周料缩减刺激举措规模，每月或少买100亿美元资产

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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但是失业率下降，创2008年12月以来最低，背后原因在于有工作或正寻找工作的劳动年龄人口比例降低。
“我们怀疑就业数据能否阻止美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始缩减购债，但是它确实支持我们的观点，即缩减规模降至100亿美元，”法国东方汇理银行全球外汇策略主管Mitul Kotecha称。
美联储去年9月宣布进行第三轮量化宽松(QE3)时，失业率为7.8%。
本次调查与路透在周五就业数据出炉后对美国初级交易商的调查结果一致。
最新调查中也包括初级交易商的预测。
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)