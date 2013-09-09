路透调查：美联储下周料缩减刺激举措规模，每月或少买100亿美元资产

但是失业率下降，创2008年12月以来最低，背后原因在于有工作或正寻找工作的劳动年龄人口比例降低。

“我们怀疑就业数据能否阻止美联储在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上开始缩减购债，但是它确实支持我们的观点，即缩减规模降至100亿美元，”法国东方汇理银行全球外汇策略主管Mitul Kotecha称。

美联储去年9月宣布进行第三轮量化宽松(QE3)时，失业率为7.8%。

本次调查与路透在周五就业数据出炉后对美国初级交易商的调查结果一致。