《中国报摘》--中国证券报9月10日

* 头版头条:

--在银行股大面积“井喷”带动下，沪深股市9日大幅上涨。市场人士认为，市值庞大而一向表现不温不火的银行股集体大涨，与“优先股或在银行率先试点”消息有关。

* 其他:

--投行人士透露，由于方案尚未正式发布，针对优先股的工作仍处于筹备和研究阶段，目前对优先股感兴趣并已与投行接洽的公司绝不仅限于几家银行，一些大型央企也在研究发行优先股事宜。

--商务部等部委公布统计公报，去年中国对外直接投资创下流量878亿美元的历史新高，同比增长17.6%，首次成为世界三大对外投资国之一。

--中国央行网站发表行长周小川文章称，当前要重视和顺应资本市场多层次发展的要求和潮流，进一步推进改革，为金融创新扫除体制、机制上的障碍。

--中国农化将通过旗下公司以6.58港元/股的价格对沙隆达 B股股票实施部分要约收购，以进一步增强中国农化对沙隆达的控制权。预定要约收购数量为1.48亿股，占沙隆达总股本的25%，本次要约收购所需最高资金总额为9.77亿港币。

--拓维信息 公告称，已与美国艺电（EA） 签订运营合作协议，获得《植物大战僵尸2：奇妙时空之旅》在中国大陆的运营权。

--伊利股份 公告，为加强与中国辉山乳业控股之间的战略合作关系，并稳定东北地区原料奶供应，公司将通过在香港的全资子公司伊利国际投资辉山乳业，投资金额5,000万美元。

--工信部日前发放了国内首批4G手机入网许可证，来自中兴 、三星 等四部TD-LTE手机获得了首批入网许可证。

--全球管理咨询公司麦肯锡发布最新报告预测，未来七年，全球汽车市场利润有望增长近50%，新兴市场的利润增速将远远超过成熟市场。到2020年，新兴市场将占汽车业总利润的三分之二左右，其中中国将贡献全球新增利润的一半以上，即130亿欧元。（完)