《美债周二展望》对FED政策预期打压收益率，本周将标售650亿美元公债

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容略有调整)

* 指标公债收益率从3%关口进一步下跌

* 路透调查显示，市场预期美联储首次缩减购债规模为料100亿美元

* 财政部将标售总计650亿美元三年期，10年期和30年期公债

* 三年期公债标售的得标利率料为2011年5月以来最高

路透纽约9月9日 - 美国公债收益率周一从两年高位进一步下跌，因更多投资人押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)在下周政策会议上缩减购债规模幅度将可能小于他们原先所想。

投资人和分析师称，市场持续担忧美国对叙利亚可能动武，支撑一些对公债的避险买需。

指标10年期公债收益率从周五触及的3%回落。周五非农就业报告显示8月就业岗位增幅少于预期，且6月和7月数据均被下修。

路透调查显示，预期美联储下周三将宣布缩减每月850亿美元购债规模，不过上周五非农就业数据导致部分分析师预期美联储首次缩减购债的幅度温和。

在非农就业报告发布后，分析师向路透表示，他们现在预期美联储将开始把每月公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模削减100亿美元，缩减幅度小于周五向一级交易商调查的预估中值缩减150亿美元，且低于在8月进行的较广泛调查显示的缩减150亿美元。

“在周五就业报告令人失望后，市场现在预期，如果美联储将开始缩减购债的话，缩减购债规模很小，”Deutsche Bank Private Wealth Management固定收益交易部主管Gary Pollack说。

“美联储可以开始缩减程序，看市场反应如何，这将是打出一记小拳而不是一记重拳，避免一下子在市场引起轩然大波，”他说。

指标10年期公债 价格上涨9/32，收益率从周五的水平下跌3.3个基点，至2.901%。10年期公债收益率较周五就业报告前的水平低大约10个基点，但高于日内低位2.875%。

五年期公债 收益率下跌5.5个基点，至1.704%，因交易商也降低对美联储在终止第三轮量化宽松政策后将很快升息的押注。

两年期公债 收益率再度下跌，至0.439%，在周五就业数据公布前触及0.538%，此为2011年6月来最高。

市场将密切留意本周稍晚公布的经济数据以寻找经济劲道的迹象，周五出炉的零售销售数据可能对市场走势最具影响力。

“这可能是美联储周三公布政策决议前的最后一个很重要的数据，”Guggenheim Partners公债交易部董事总经理Jason Rogan说。

周一美联储买入14.7亿美元2037年至2043年到期公债。

周一对叙利亚情势的忧虑也增加公债买需。

叙利亚总统阿萨德否认他支持向叙利亚平民使用化武，美国白宫周日就游说国会批准美国向叙利亚动武作巨大努力。

财政部本周将标售总计650亿美元三年期，10年期和30年期新债，将可能导致公债市场未来几天的压力加重。周二，财政部将标售310亿美元三年期公债。

“三年期公债标售可能很顺利被市场吸纳，因它的价格已被压低很多，”Manulife Asset Management投资组合经理Jeff Given说。

在标售前交易(when-issued)活动中，交易商预期即将迎来的2015年9月到期的三年公债得标利率为0.881%，将为2011年5月以来最高的三年期公债标售的得标利率。

公债收益率也可能因对冲需要而上涨，因Verizon 准备推出规模创纪录的公司债交易。根据汤森路透旗下IFR，Verizon预料将在本周稍晚销售200-350亿美元公司债。(完)

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