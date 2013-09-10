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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:04 BJT

日本个股：丰田汽车在美国第二度召回78万辆车维修悬吊系统

路透底特律9月9日 - 日本丰田汽车 公司发言人周一表示，丰田汽车将在美国第二度召回约78万辆跨界车(crossover)和混和动力轿车，以维修去年未正确修复的悬吊系统瑕疵。

丰田汽车先前已在2012年8月召回2006年至2011年生产的RAV4跨界车和2010年生产的Lexus HS250混和动力车，维修后悬吊臂松动的问题，该瑕疵可能造成生锈酿成事故。

但根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)网站上公布的文件，丰田发现，用来调整后轮校准的螺帽可能没有正确锁紧。

因此，丰田必须罕见地召回同一批车辆。在新的维修程序中，丰田将使用环氧树脂封住后悬吊臂，以避免腐蚀。

由于零件供应有限，丰田将在2014年2月前分批完成召回。(完) (编译 王冠中; 审校 于春红)

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