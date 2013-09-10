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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:32 BJT

金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报973.79点。

中国股市：沪综指周一放量收升3.4%至三个月新高，并创下九个月最大单日涨幅

香港股市：连续第三天上涨，中资银行股引领景气类股上涨，因一系列经济数据鼓舞人心，且市场寄望监管机构批准银行发行优先股。

中国汇市：民币高开后收盘微跌，利好频出但难破6.12元阻力

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拉美股市：巴西Bovespa指数 连续第四个交易日收高，受铁矿石企业淡水河谷大涨2%提振。中国是该公司最大客户。指标Bovespa指数 收涨0.93%至54,251.85点。

拉美汇市：巴西雷亚尔受中国数据激励上涨，FED延后缩减购债臆测升温

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南非股市：微幅收低，巴克莱非洲集团及南非标准银行等大型金融股因除息交易而受到打压，但金矿股AngloGold Ashanti及Harmony Gold上涨，因有关薪资争议的罢工活动落幕。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.3%，报38,306.88点。综合指数 下滑0.16%，报42,769.62点。

南非汇市：兰特兑美元接近一个月高点，受罢工结束和中国数据提振

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印度股市：休市

印度汇市：休市

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,380.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 升2.56%至766.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.31%，报33.168卢布；卢布兑欧元 跌0.1%，报43.91卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)

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