金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透9月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报973.79点。
中国股市：沪综指周一放量收升3.4%至三个月新高，并创下九个月最大单日涨幅
香港股市：连续第三天上涨，中资银行股引领景气类股上涨，因一系列经济数据鼓舞人心，且市场寄望监管机构批准银行发行优先股。
中国汇市：民币高开后收盘微跌，利好频出但难破6.12元阻力
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拉美股市：巴西Bovespa指数 连续第四个交易日收高，受铁矿石企业淡水河谷大涨2%提振。中国是该公司最大客户。指标Bovespa指数 收涨0.93%至54,251.85点。
拉美汇市：巴西雷亚尔受中国数据激励上涨，FED延后缩减购债臆测升温
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南非股市：微幅收低，巴克莱非洲集团及南非标准银行等大型金融股因除息交易而受到打压，但金矿股AngloGold Ashanti及Harmony Gold上涨，因有关薪资争议的罢工活动落幕。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.3%，报38,306.88点。综合指数 下滑0.16%，报42,769.62点。
南非汇市：兰特兑美元接近一个月高点，受罢工结束和中国数据提振
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印度股市：休市
印度汇市：休市
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,380.370点。MSCI明晟俄罗斯指数 升2.56%至766.73点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.31%，报33.168卢布；卢布兑欧元 跌0.1%，报43.91卢布。(完) (整理 于春红; 审校 张明钧)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会