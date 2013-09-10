主要国家经济指标预测--9月11日****

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透9月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 +0.4% +0.5% 日本企业物价指数(较上年同期) +2.4% +2.2% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 5.0 9月11日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +3.5% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 7月 -- +6.8% 0530 法国非农就业 第二季 -- -0.20% 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 持平 持平 德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.5% +1.5% 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +1.6% +1.6% 0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字14 0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 减少2.2 减少2.92 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 7月 7.8% 7.8% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同 截至7月的三个月 +1.2% +2.1% 期) 英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年 +1.0% +1.1% 同期) 1100 美国抵押贷款市场指数 9月6日当周 -- 445.0 美国再融资指数 -- 1,916.3 1400 美国趸售(批发)库存 7月 +0.3% -0.2% 美国趸售销售 +0.4% +0.4% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.50% 2.50% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月10日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲NAB企业现况指数 8月 负6 -- 澳洲NAB企业信心指数 正6 -- 0645 法国工业生产(较前月) 7月 -0.6% +0.6% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -0.3% -0.2% 意大利国内生产总值(GDP)(较上年同期) -2.1% -2.0% 1130 美国NFIB小型企业信心指数 8月 94.0 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月7日当周 +1.5% -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 8月 18.03 18.9 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月7日当周 +4.6% -- 2100 韩国出口价格(较上年同期) 8月 -2.2% -- 韩国进口价格(较上年同期) 8月 -5.3% -- 2300 韩国失业率 8月 3.1% -- (完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会