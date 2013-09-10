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亚洲 | 2013年 9月 11日 星期三 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--9月11日****

路透9月11日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 2350      日本企业物价指数(较前月)                              8月         +0.4%          +0.5%
           日本企业物价指数(较上年同期)                                      +2.4%          +2.2%
 2350      日本大型制造业景气判断指数                         第三季            --            5.0
    
 9月11日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段        预估值           前值
 0030      澳洲消费者信心指数                                    9月            --          +3.5%
 0300      韩国L货供额(较上年同期)                               7月            --          +6.8%
 0530      法国非农就业                                       第二季            --         -0.20%
 0600      德国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   8月终值          持平           持平
           德国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                               +1.5%          +1.5%
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                               持平           持平
           德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                          +1.6%          +1.6%
                                                                                    
 0645      法国经常帐(亿欧元)                                    7月            --         赤字14
 0830      英国请领失业金人数(万人)                              8月       减少2.2       减少2.92
           英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率               7月          7.8%           7.8%
           英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年同   截至7月的三个月         +1.2%          +2.1%
           期)                                                                      
           英国平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年                           +1.0%          +1.1%
           同期)                                                                    
 1100      美国抵押贷款市场指数                           9月6日当周            --          445.0
           美国再融资指数                                                       --        1,916.3
 1400      美国趸售(批发)库存                                    7月         +0.3%          -0.2%
           美国趸售销售                                                      +0.4%          +0.4%
 2100      新西兰央行利率决定                                     --         2.50%          2.50%
   
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月10日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                    公布时段          现值         预估值
 0130      澳洲NAB企业现况指数                                   8月           负6             --
           澳洲NAB企业信心指数                                                 正6             --
 0645      法国工业生产(较前月)                                  7月         -0.6%          +0.6%
 0800      意大利国内生产总值(GDP)(较前季)                第二季终值         -0.3%          -0.2%
           意大利国内生产总值(GDP)(较上年同期)                               -2.1%          -2.0%
 1130      美国NFIB小型企业信心指数                              8月          94.0             --
 1145      美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                9月7日当周         +1.5%             --
 1215      加拿大房屋开工年率(万户)                              8月         18.03           18.9
 1255      美国Redbook连锁店销售(较上年同期)              9月7日当周         +4.6%             --
 2100      韩国出口价格(较上年同期)                              8月         -2.2%             --
           韩国进口价格(较上年同期)                              8月         -5.3%             --
 2300      韩国失业率                                            8月          3.1%             --
    (完)

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