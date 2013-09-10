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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月10日

路透香港9月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.7546港元 )
        
    美国股市周一大幅收高，道琼工业指数 收高140.62点，或0.94%，报15,063.12点，Nasd
aq指数创下2000年9月来最高收位，因中国经济数据强劲提振市场对全球经济体质的乐观情绪。 
 
        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       209.750    2.00      45171            16.265       0.40
 中国铝业                       9.170    2.00      16639             2.844       1.59
 中国移动                      56.290    0.91     234437            87.301       1.40
 中国人寿                      40.940    2.22      87519            21.165       1.75
 中石油                       114.000    1.17      37382             8.840       0.34
 中石化                        80.330    3.07      37809             6.229       1.12
 汇丰控股                      55.530    0.38     177338            86.123       0.55
 中电信                        54.920    2.39      21656             4.259       1.64
 中国联通                      15.840    1.93     141433            12.283       0.85
 兖州煤业                       9.550    2.14     105237             7.406       1.87
 华能国际                      37.910    1.85      12576             7.349       1.93
 南方航空                      19.270    1.90       8937             2.989       2.35
 东方航空                      16.500    2.55      11949             1.280     -48.82
 中芯国际                       3.750    1.08      85716             0.582       3.86
 (完)

 (整理　梁慧仪)

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