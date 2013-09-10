《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透香港9月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.7546港元 ) 美国股市周一大幅收高，道琼工业指数 收高140.62点，或0.94%，报15,063.12点，Nasd aq指数创下2000年9月来最高收位，因中国经济数据强劲提振市场对全球经济体质的乐观情绪。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 209.750 2.00 45171 16.265 0.40 中国铝业 9.170 2.00 16639 2.844 1.59 中国移动 56.290 0.91 234437 87.301 1.40 中国人寿 40.940 2.22 87519 21.165 1.75 中石油 114.000 1.17 37382 8.840 0.34 中石化 80.330 3.07 37809 6.229 1.12 汇丰控股 55.530 0.38 177338 86.123 0.55 中电信 54.920 2.39 21656 4.259 1.64 中国联通 15.840 1.93 141433 12.283 0.85 兖州煤业 9.550 2.14 105237 7.406 1.87 华能国际 37.910 1.85 12576 7.349 1.93 南方航空 19.270 1.90 8937 2.989 2.35 东方航空 16.500 2.55 11949 1.280 -48.82 中芯国际 3.750 1.08 85716 0.582 3.86 (完) (整理 梁慧仪)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会