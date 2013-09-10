版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

**上海证券报**

--宏信证券官网证实，公司总裁段文清因涉嫌受贿，被北京市公安局海淀分局执行逮捕，总裁职务由董事长刘晓亚代行。知情人士表示，段文清履新宏信证券总裁一职仅数月，本次被逮捕与宏信证券业务无关。段曾任华林证券董事长、国信证券及华西证券等券商的高管。

**证券时报**

--韬睿惠悦投资咨询公司报告称，中国全国社保基金排名首次迈入全球养老基金前十位，成为世界上五家最大的亚洲养老基金之一。

**21世纪经济报　道**

--广州股民郭某对光大证券 自营乌龙事件提起的民事诉讼近日已被法院驳回，而上海股民李某也接到通知，法院是否受理其对光大证券的起诉，还需研究讨论。

--自知情人士处获悉，证监会上市一部已正式致函沪深证交所，就上市公司并购重组、再融资涉及房地产业务提交相关报告提出具体的申报要求。（完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐