《全球重要经济事件一览表》--9月10日-9月17日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月10日(二)
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在智库Bruegel大会上参与“全球货币政策立场：风险是什么？”小组讨论(1230)。
东京--日本央行公布8月货币政策会议记录。
9月11日(三)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森在德国零售商Metro组织的零售集会上发表主题演讲(1700)。
日本青森--日本央行审议委员石田浩二向企业领导人发表讲话。
9月12日(四)
伦敦--英国央行总裁卡尼，以及央行货币政策委员会委员费希尔、迈尔斯和麦卡弗蒂赴议会财政委员会做报告(0900)。
惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方利率。
拉脱维亚里加--欧洲央行总裁德拉吉在拉脱维亚央行主办的欧元会议上发表讲话。
9月13日(五)
伦敦--德国央行委员会成员Andreas Dombret在Chatham House活动上发表讲话。
立陶宛维尔纽斯--欧元区和欧盟财长非正式会议(至9月14日)。
法兰克福--前欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在法兰克福哥德大学发表讲话(0800)。
9月16日(一)
迪拜--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在一个金融会议上作关于市场基础设施的讲话(0530)。
9月17日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议。
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁就经济前景讲话(0800)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在伦敦政治经济学院主办的会议上讲话(0830)。
斯洛伐克伯拉第斯拉瓦--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就该国季度最新的宏观经济预测召开记者会(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/于春红)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会