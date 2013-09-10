中国基金：全国社保基金首次跻身全球前10，成五大亚洲养老基金之一

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 全球投资咨询机构韬睿惠悦与《养老金和投资》共同推出的最新研究表明，以2012年底的资产计，中国的全国社保基金在全球排名中首次迈入前10位，成为世界上五家最大的亚洲养老基金之一，预计未来三来中国全国社保基金有望跻身全球前三。
韬睿惠悦中国区投资咨询总经理毛晓佟表示，“由于中国人口的老龄化，在未来几年，为满足不断攀升的养老金负债要求，全国社保基金的资产会继续增加。”
他并预计，今后五年，社保基金将会迎来大幅增长，这在很大程度上归功于中央政府投资和国有企业的资本转移。“未来三年内，我们将看到该基金会跻身全球前三。”
韬睿惠悦网站刊登新闻稿显示，位列前20的亚洲基金包括：日本的政府养老金投资基金（第一位）、韩国的国家养老金（第四位）、日本的本地政府官员养老金（第七位）、新加坡的中央养老金（第八位）、中国的全国社保基金（从第13位上升到第10位）。
马来西亚的员工养老金排名从第10位下滑至第12位。日本的养老金联合会从第18位下滑至第20位。亚太地区养老基金在排名前20的基金总资产中所占的份额从2011年的49.0%减少到45.9%。
2012年，全球最大300家养老基金的总资产增长了近10%（2011年增幅为2%左右），达到14万亿美元（2011年为12.7万亿美元），创造了新的记录。北美地区仍然在养老金总资产方面占有最高份额为40%左右，欧洲（28%）与亚太地区（26%）紧随其后。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会