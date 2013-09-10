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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:36 BJT

澳洲农业：澳洲将2013/14年度小麦产量预期调降3%，调升油菜籽产量预估

路透悉尼9月10日 - 澳洲周二将2013/14销售年度小麦产量预期调降逾3%，因澳洲东部沿岸遭遇干旱天气。

澳洲农业资源经济及科技局(ABARES)预计小麦产量为2,446.7万吨，低于6月时预估的2,539.9万吨。

ABARES预计，澳洲2013/14年度油菜籽产量将升至331万吨，高于此前预估的323万吨。

澳洲棉花产量料达99万吨，略低于6月预估的99.5万吨。(完) (编译 李爽 审校 张涛)

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