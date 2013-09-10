中国个股：拓维信息称获植物大战僵尸2在中国大陆的运营权

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 中国信息服务提供商--拓维信息系统股份有限公司 周二公告称，和美国艺电(Electronic Arts) 签订运营合作协议，公司作为EA旗下PopCap Games, Inc.(宝开)的运营商，获得《植物大战僵尸2：奇妙时空之旅》在中国大陆的运营权。
公告指出，植物大战僵尸2产品运营平台包括电信运营商平台和360、91、百度、UC等第三方平台；平台产生的游戏总流水由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成，公司作为运营商，获得游戏总流水的25%左右。
拓维信息2011年10月21日与宝开签订了《植物大战僵尸》游戏的运营合作协议，该游戏自上线以来的经营情况为：2012年营业收入102.28万元人民币，占公司总收入0.24%；2013年上半年营业收入1,865.41万元，占公司总收入8.39%。
该公司表示，增速较快主要系移动互联网用户基数增加、手机游戏行业增长较快以及游戏产品收费模式改变所致；但未来该模式是否保证公司持续快速增长存在重大不确定性。
美国艺电系美国第三方游戏发行和开发商。宝开于2011年7月成为EA旗下公司，2008年初宝开在上海设立亚太游戏研发基地，针对包括中国在内的亚洲市场开发新的休闲游戏，已开发的游戏包括：《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《祖玛》等。
因有媒体刊登公司系列传闻报导，拓维信息上周五起停牌，停牌前收报29.77元，过去一个月大涨82%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会