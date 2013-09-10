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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:42 BJT

中国个股：拓维信息称获植物大战僵尸2在中国大陆的运营权

路透上海9月10日 - 中国信息服务提供商--拓维信息系统股份有限公司 周二公告称，和美国艺电(Electronic Arts) 签订运营合作协议，公司作为EA旗下PopCap Games, Inc.(宝开)的运营商，获得《植物大战僵尸2：奇妙时空之旅》在中国大陆的运营权。

公告指出，植物大战僵尸2产品运营平台包括电信运营商平台和360、91、百度、UC等第三方平台；平台产生的游戏总流水由内容提供商、运营商和渠道商三方按比例分成，公司作为运营商，获得游戏总流水的25%左右。

拓维信息2011年10月21日与宝开签订了《植物大战僵尸》游戏的运营合作协议，该游戏自上线以来的经营情况为：2012年营业收入102.28万元人民币，占公司总收入0.24%；2013年上半年营业收入1,865.41万元，占公司总收入8.39%。

该公司表示，增速较快主要系移动互联网用户基数增加、手机游戏行业增长较快以及游戏产品收费模式改变所致；但未来该模式是否保证公司持续快速增长存在重大不确定性。

美国艺电系美国第三方游戏发行和开发商。宝开于2011年7月成为EA旗下公司，2008年初宝开在上海设立亚太游戏研发基地，针对包括中国在内的亚洲市场开发新的休闲游戏，已开发的游戏包括：《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《祖玛》等。

因有媒体刊登公司系列传闻报导，拓维信息上周五起停牌，停牌前收报29.77元，过去一个月大涨82%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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