《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
*工商时报：
--总统马英九、立法院长王金平政治争斗，引发股民不安，但外资没在怕。昨因“亚股大涨”、“摩根大通证券大举喊进台股”、“瑞信证券亚洲科技论坛11日在台开跑”三大利多加持，外资买超台股达109亿台币，连续九个交易日买超共逾570亿台币，化解台湾政坛风暴。
--立法院长王金平深陷关说风暴，据了解，国民党中央心意已决，准备在明日召开的考纪会对王金平开铡，王金平立院龙头宝座不保。总统马英九连日要求速返台说明后，一度传出王金平可能在昨晚提前返台，但经幕僚证实，王金平仍依行程规划，在今日晚返台。
--奢侈税修法在即，长虹建设董事长李文造主张奢侈税不修不废，维持现况就好；延长到三年，是加油添醋，打趴房市、银行也不会好过，经济成长保“2”也不可能。
--银行登陆头一遭，金管会启动台资银行大陆分行专案金检。金融圈人士透露，金管会已悄悄在8月底，派两组人马前往大陆上海、昆山、苏州、深圳等四大城市进行首度大陆分行专案金检，相关报告预计在本月底前出炉。
*经济日报：
--立法院长王金平涉关说案，冲击本会期财经法案审议，据了解，行政院已做好沙盘推演，行政院长江宜桦昨日指出，短期内立法院的动荡在所难免，国家政务仍会持续推动，事件后或许会有新的局面。
--以科技业为主的台资企业投资放缓，成都投资促进委员会（投促委）统计，2012年全年台商投资13.91亿美元，但今年1-7月仅2.88亿美元，出现明显落差。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会