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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:48 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

*工商时报：

--总统马英九、立法院长王金平政治争斗，引发股民不安，但外资没在怕。昨因“亚股大涨”、“摩根大通证券大举喊进台股”、“瑞信证券亚洲科技论坛11日在台开跑”三大利多加持，外资买超台股达109亿台币，连续九个交易日买超共逾570亿台币，化解台湾政坛风暴。

--立法院长王金平深陷关说风暴，据了解，国民党中央心意已决，准备在明日召开的考纪会对王金平开铡，王金平立院龙头宝座不保。总统马英九连日要求速返台说明后，一度传出王金平可能在昨晚提前返台，但经幕僚证实，王金平仍依行程规划，在今日晚返台。

--奢侈税修法在即，长虹建设董事长李文造主张奢侈税不修不废，维持现况就好；延长到三年，是加油添醋，打趴房市、银行也不会好过，经济成长保“2”也不可能。

--银行登陆头一遭，金管会启动台资银行大陆分行专案金检。金融圈人士透露，金管会已悄悄在8月底，派两组人马前往大陆上海、昆山、苏州、深圳等四大城市进行首度大陆分行专案金检，相关报告预计在本月底前出炉。

*经济日报：

--立法院长王金平涉关说案，冲击本会期财经法案审议，据了解，行政院已做好沙盘推演，行政院长江宜桦昨日指出，短期内立法院的动荡在所难免，国家政务仍会持续推动，事件后或许会有新的局面。

--以科技业为主的台资企业投资放缓，成都投资促进委员会（投促委）统计，2012年全年台商投资13.91亿美元，但今年1-7月仅2.88亿美元，出现明显落差。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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