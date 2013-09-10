《香港重要政经日程》--9月10日-9月17日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
==================今日重要政经消息==================
9月10日（周二）
--09:30 工商银行 在中国举行股东特别大会。
*--12:30 辉山乳业投资者推介午餐会。
--14:30 思捷环球 全年业绩记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月11日（周三）
-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。
-- 中国天溢控股 公布年度业绩。
-- 数码通电 公布年度业绩。
9月12日（周四）
-- 利福地产 首日挂牌。
-- 新鸿基地产 公布年度业绩。
9月13日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。
9月16日（周一）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
--12:15 荷兰合作银行2014年金融市场展望记者会。
*9月17日（周二）
-- 公布6-8月失业率。
-- 天喔国际 首日挂牌。
-- 普拉达 公布截至7月底半年度业绩。
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会