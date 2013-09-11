《香港重要政经日程》--9月11日-9月18日

韩国政经：软件巨头安哲秀获得国民之党提名，将重新参与总统竞选
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
==================今日重要政经消息==================
9月11日（周三）
-- 布莱克万矿业 公布年度业绩。
-- 中国天溢控股 公布年度业绩。
-- 数码通 公布年度业绩。
*--15:30 国际家居零售IPO记者会。
*--16:30 中滔环保IPO记者会。
==================近期重要政经消息==================
9月12日（周四）
-- 利福地产 首日挂牌。
-- 新鸿基地产 公布年度业绩。
*--12:15 香港信贷集团投资者午餐会推介上市计划。
*--14:00 香港航空新闻发布会。
9月13日（周五）
-- 金管局公布8月份外汇基金境外资产数字。
9月16日（周一）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
--12:15 荷兰合作银行2014年金融市场展望记者会。
9月17日（周二）
-- 公布6-8月失业率。
-- 天喔国际 首日挂牌。
-- 普拉达 公布截至7月底半年度业绩。
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
*9月18日（周三）
-- 第八届泛亚太区私募及创投基金会议。(至19日)
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。