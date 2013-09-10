中国个股：伊利股份拟5,000万美元入股辉山乳业，稳定东北原料奶供应

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透上海9月10日 - 中国大型乳制品生产商--内蒙古伊利实业集团股份有限公司 周二公告称，拟通过香港的全资子公司伊利国际投资辉山乳业，投资金额5,000万美元，以稳定东北地区原料奶供应。
公告未提及此次投资入股比例。根据公告，辉山乳业控股运营总部位于辽宁省沈阳市，目前拥有45家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家。牧场分布在辽宁省内，共运营50座牧场，存栏奶牛11万余头。
汤森路透旗下IFR周一引述消息人士称，中国东北区最大乳业公司--辉山乳业设订香港首次公开发行（IPO）招股价区间，集资高至13亿美元。
食品安全一直是中国奶品公司的主要议题，最为人所知的是2008年三聚氰胺事件，中国主要乳制品生产商蒙牛 、伊利纷纷落马，其后仍有大大小小的的相关事件传出。
另外，从今年3月开始，国家发改委对九家乳粉生产企业开展了反价格垄断调查。并于8月初宣布，合生元 等六家乳粉生产企业因违反《反垄断法》限制竞争行为共被罚约6.7亿元人民币，成为中国反垄断史上开出的最大罚单。三家企业因配合执法机关调查并积极整改被免除处罚。 (完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会