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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 08:48 BJT

东京汇市：欧元盘初获得支撑，美国忖度俄罗斯提出的叙利亚方案

日本央行8月政策会议记录显示，许多委员称尽管海外债券收益率(殖利率)上涨，而且日本企业状况改善，但央行大量买进公债正压制长期利率。

澳元兑美元 上涨约0.1%至0.9232，上日一度升至7月29日以来最高0.9241，上周累计升幅超过3%。

周末公布的数据显示中国8月出口增幅超出预期，进一步证明该国经济仍根基稳固，这对澳元构成支撑。中国是澳洲主要的贸易伙伴。(完)

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