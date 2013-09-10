澳洲经济指标总览--9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差7.65 顺差2.43 出口(较前月) 持平 -1% 进口(较前月) +4% -2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月1日 (较前月) 7月 +0.1% 持平 就业市场(经季节调整) 9月12日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 -1.02 +0.93 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.67 -0.51 失业率 5.7% 5.7% 就业参与率 65.1% 65.3% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月4日 (较前季) 第二季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会