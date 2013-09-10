中国金融：优先股作为一种重要的资本市场工具层次能发挥独特作用--周小川

路透北京9月10日 - 中国央行行长周小川称，优先股作为一种重要的资本市场工具层次，能发挥独特作用。

周一晚间刊登在央行网站周小川演讲稿称，中国由于法律上没有优先股这一提法，一直难以突破，也使资本工具缺少了一个层次。

相对普通股，优先股在分配盈利时可以优先享受固定股息，而且一般不上市流通，优先股东可要求上市公司按约定赎回。大盘蓝筹股因盈利能力较稳定，优先股筹资将是一个不错的选择，既解决融资问题，二级市场亦不会承受大量减持压力。

但他亦表示，“股权产品的分层也是随着市场发展的需要不断发展细化的，市场没有发展到一定阶段时，很难认识并设计某种类型的产品。”。

上海证券交易所今年初曾提出，上交所今年要创新大盘股发行方法，并研究推出优先股等新产品。

周小川并表示，这次全球金融危机后，又出现一个与可转债有点像，但达到触发条件时必须转换为普通股的产品，称作应急可转债（Contingent Convertible Bond，CoCos），在一定条件下强制转换为金融机构的普通股，从而被称为应急资本，成为在应急条件下增加金融机构股本、增强吸收损失能力的稳定机制。

商业银行在发行CoCos时应向投资者明示其性质和风险：银行一旦进入某种危机情况，比如因金融市场动荡而导致资产盯市价值出现大幅减记，或资本充实率低于某个水平，该CoCos就要自动转换成普通股，用来承担损失。

“这是典型的介于普通股和普通公司债之间的产品，其价格也是低于同等条件的普通债券。此外，还有一些金边债、金边股之类的产品。”周小川称。