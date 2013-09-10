中国金融：优先股作为一种重要的资本市场工具层次能发挥独特作用--周小川

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透北京9月10日 - 中国央行行长周小川称，优先股作为一种重要的资本市场工具层次，能发挥独特作用。
周一晚间刊登在央行网站周小川演讲稿称，中国由于法律上没有优先股这一提法，一直难以突破，也使资本工具缺少了一个层次。
相对普通股，优先股在分配盈利时可以优先享受固定股息，而且一般不上市流通，优先股东可要求上市公司按约定赎回。大盘蓝筹股因盈利能力较稳定，优先股筹资将是一个不错的选择，既解决融资问题，二级市场亦不会承受大量减持压力。
但他亦表示，“股权产品的分层也是随着市场发展的需要不断发展细化的，市场没有发展到一定阶段时，很难认识并设计某种类型的产品。”。
上海证券交易所今年初曾提出，上交所今年要创新大盘股发行方法，并研究推出优先股等新产品。
周小川并表示，这次全球金融危机后，又出现一个与可转债有点像，但达到触发条件时必须转换为普通股的产品，称作应急可转债（Contingent Convertible Bond，CoCos），在一定条件下强制转换为金融机构的普通股，从而被称为应急资本，成为在应急条件下增加金融机构股本、增强吸收损失能力的稳定机制。
商业银行在发行CoCos时应向投资者明示其性质和风险：银行一旦进入某种危机情况，比如因金融市场动荡而导致资产盯市价值出现大幅减记，或资本充实率低于某个水平，该CoCos就要自动转换成普通股，用来承担损失。
“这是典型的介于普通股和普通公司债之间的产品，其价格也是低于同等条件的普通债券。此外，还有一些金边债、金边股之类的产品。”周小川称。
中国股市周一跳空高开大幅上涨，银行等周期类股涨幅居前。分析师预计，经济预期向好促使部分机构调整股票配置，估值较低的周期股成为增仓选择；且市场传言银行股或会成优先股首批试点，令银行板块备加受宠。（完） (发稿 谢衡; 审校 曾祥进)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会