港报社评:“首席知识官”要有力创新--星岛日报9月10日

中央政府驻港联络办公室主任张晓明，希望香港提升创新竞争力，寄语青年要不甘于做创新科技的受益者。港青未必没有创意，但受制于本地企业投资研发不足，政府在推动香港做泛珠三角“超级连系人”之外，还应该积极拉拢泛珠企业多与香港机构合作创新研究。

其实香港不缺乏对科技有兴趣的青年，有一些少年科学家在国际发明比赛中得奖。但现时政府提倡的创意文化和创意工业，主要在艺术、娱乐、设计等范畴，科技创新不在此列。而且投身本地科研的出路非常狭窄，鲜有像在外国般加入企业研究部门。

香港社会向来由商业主导，在回归前轻工业风光的日子，企业家担心政治前景，而不愿在研发方面作长綫投资，建立了擅长应用科技灵活变通的文化，却在创新突破方面有所欠缺。

行政长官梁振英，昨日指香港可以担任“超级连系人”的角色，当中的“首席知识官”，说的是掌握全球市场资讯和提供专业服务。副总理汪洋谈及泛珠分工时说得更白：“香港接单，广东设计，内地制造。”自主创新的角色，由“腾笼换鸟”的广东接了过去。

广东由开放初期吸纳港商缔造“世界工厂”搞活经济，并不以此为满足，积极推行自主创新，比亚迪、华为等企业，投下大量资源进行研发，企业研发人才甚为渴市，吸引大量精英。

香港有不俗的人才资源，如果不想囿于担任“超级大经纪”的角色，不能够单靠政府拨款资助大学研究，或者靠青年自己创业，还应该针对现时缺乏企业研发投资的弱点，设法吸引内地企业，达致双赢之局。(A06)