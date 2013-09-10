港报社评:“首席知识官”要有力创新--星岛日报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
中央政府驻港联络办公室主任张晓明，希望香港提升创新竞争力，寄语青年要不甘于做创新科技的受益者。港青未必没有创意，但受制于本地企业投资研发不足，政府在推动香港做泛珠三角“超级连系人”之外，还应该积极拉拢泛珠企业多与香港机构合作创新研究。
其实香港不缺乏对科技有兴趣的青年，有一些少年科学家在国际发明比赛中得奖。但现时政府提倡的创意文化和创意工业，主要在艺术、娱乐、设计等范畴，科技创新不在此列。而且投身本地科研的出路非常狭窄，鲜有像在外国般加入企业研究部门。
香港社会向来由商业主导，在回归前轻工业风光的日子，企业家担心政治前景，而不愿在研发方面作长綫投资，建立了擅长应用科技灵活变通的文化，却在创新突破方面有所欠缺。
行政长官梁振英，昨日指香港可以担任“超级连系人”的角色，当中的“首席知识官”，说的是掌握全球市场资讯和提供专业服务。副总理汪洋谈及泛珠分工时说得更白：“香港接单，广东设计，内地制造。”自主创新的角色，由“腾笼换鸟”的广东接了过去。
广东由开放初期吸纳港商缔造“世界工厂”搞活经济，并不以此为满足，积极推行自主创新，比亚迪、华为等企业，投下大量资源进行研发，企业研发人才甚为渴市，吸引大量精英。
香港有不俗的人才资源，如果不想囿于担任“超级大经纪”的角色，不能够单靠政府拨款资助大学研究，或者靠青年自己创业，还应该针对现时缺乏企业研发投资的弱点，设法吸引内地企业，达致双赢之局。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会