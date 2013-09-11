《中国债券市场每日交易备忘》--9月11日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部300亿元人民币七年期续发国债10:35-11:35招标，收益率预测均值4.09% 铁路总公司150亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.20%-5.20% 铁路总公司50亿元20年期固息债10:00-11:00招标，利率区间4.60%-5.60% 华融金融租赁8亿元3/5年浮息债(一年定存基准)招标，工行和国开行等主承 中航发动机控股35亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，工行和浦发银行主承 华电集团60亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承 莱美药业 2.2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，招商银行主承 东营方圆有色金属7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 山西省经贸投资控股集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 义马煤业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中信银行主承 广安爱众 2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，兴业银行主承 中国铝业 50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和工商银行主承 沁和能源集团6亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，建行和广发银行主承 重庆农业投资集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 天津港(集团)第一期10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和建设银行主承 天津港(集团)第二期10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和民生银行主承 电科院 2.3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，光大银行主承 南山集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，工商银行和民生银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口银行100亿元一年期固息债130322，票面利率4.58% 开元投资 4亿元六个月期短融041373006，票面利率6.50% 长江证券 20亿元三个月期短融07132001，票面利率5.05% 宏润建设 2.2亿元一年期短融041370002，票面利率7.38% 申能股份 15亿元一年期短融041355031，票面利率4.72% 新希望 10亿元一年期短融041361041，票面利率5.50% 南昌市政公用投资控股公司5亿元一年期短融041353059，票面利率5.50% 恒星科技 2.5亿元一年期短融041364035，票面利率8.00% 安徽外经建设集团公司3亿元三年期中票101364004，票面利率6.40% 连云港市城建投资集团10亿元五年期中票101364005，票面利率6.70% 隆鑫控股公司4亿元三年期中票101351013，票面利率7.99% ============================================================================ 三、缴款： 财政部150亿元六个月期贴现国债139906，发行价98.126元 上海市政府56亿元五年期地方债1350001，票面利率3.94% 上海市政府56亿元七年期地方债1350002，票面利率4.01% 北京市谷财国有资产6亿元七年期固息债1380261，票面利率6.60% 晨鸣纸业 18亿元一年期短期融资券 新凤鸣集团4亿元一年期短融 中国重型汽车集团17亿元一年期短融 三聚环保 2亿元一年期短融 华泰证券 30亿元三个月期短融 西南证券 10亿元三个月期短融 福建电子信息集团2亿元一年期短融 昆明钢铁控股15亿元一年期短融 黄山旅游 4亿元一年期短融 红星美凯龙家居集团5亿元五年期中票 清华控股公司2亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 江苏省盐业集团有限责任公司5亿元一年期短融041251026到期兑付，票面利率4.92% 江西省投资集团公司8亿元15年期固息债068037付息，票面利率4.38% 兴业银行 20.05亿元10年期发行人选择权(5+5)次级债091001付息，票面利率4.30% 兴业银行 79.95亿元15年期发行人选择权(10+5)次级债091002付息，票面利率5.17% 上虞市交通投资公司10亿元七年期固息债1280282付息，票面利率6.70% 中国石油天然气集团200亿元六年期中票1282329付息，票面利率4.65% 山东国资10亿元五年期中票1282330付息，票面利率5.64% 邵阳市城市建设投资经营集团12亿元六年期固息债1280281付息，票面利率7.40% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国财政部周二发布通知，调整五年和七年期国债的招标时间，并在国债期货午间休市时公布结果。上述两 个期限国债作为国债期货的可交割范围内券种，业内人士认为，这一举措将有利于国债期货投资者，尤其是个人 投资者有望获得更公平的投资环境。 --中国广受关注的个股期权产品上线的工作计划已经拟定。上海证券报周三报导，按工作计划，10月底有望进 入个股期权上线准备阶段，并在今年底前完成报批、进行全真模拟交易测试、确定上线方案并进行市场推广，明 年一季度将上线技术系统和个股期权产品，并对产品进行完善与进一步开发。 --中国（上海）自由贸易试验区总体方案草案几经修改，目前已基本定稿，也已走完相关法律程序，最快将于 本周正式对外披露。方案公布后，上海将出台自贸区管理暂行办法。 9/18统计局发布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰制造业PMI初值 (8月初值为50.1) 9/27统计局公布1-8月规模以上工业企业利润 (1-7月为11.1%) 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/边竞；审校 李宏薇)