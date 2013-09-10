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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:03 BJT

全球金市：金价追随油价走低，股市持坚亦构成打压

俄罗斯提议叙利亚将化学武器交由国际社会管控。叙利亚外长穆阿利姆(Walid al-Moualem)周一在莫斯科参加会谈后称，叙利亚对此表示欢迎，并且赞扬俄罗斯政府寻求“避免美国侵略”的努力。

全球最大上市交易黄金基金SPDR Gold Trust 称，周一持仓量较周五919.23吨减少0.23%至917.13吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校　戴素萍)

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