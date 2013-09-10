港报社评：经济景气回升，须防金融风险--信报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
国家统计局昨天公布8月份物价数据，全国居民消费价格指数同比升幅微降至2.6%，通胀压力不大；生产者价格指数环比则由降转升，同比降幅也收缩，制造业通缩压力有所纾缓，不过，回稳基础背后隐伏的风险，仍然对下半年经济平稳带来潜在威胁。
8月PMI创年内新高、进出口连续2个月回升，内外疲弱需求有改善端倪。全国居民消费价格总水平，虽指数环比上升0.5%，却远低于3.5%「上限」目标。
至于生产者价格环比由降转升，升幅虽只有0.1%，是4个月来首次上涨；而同比增长由上月负2.3%，降幅收窄至负1.6%，是PPI连降17个月来开始露出向好迹象。
中国经济在第二季增速降至7.5%后，政府出台稳增长措施，避免经济失速下滑，并初见成效。与此同时，总理李克强提出「托底」稳增长；加上欧美经济复苏步伐加快，有助纾缓经济下行压力。
综合来看，8月制造业扩张动力加强，通胀升压不大，加上制造业通缩露出改善端倪，借贷实质成本减轻，使景气能够逐步回升。虽然当前中国经济下行压力明显纾缓，但过去多年内部发展积累的矛盾却依然压力重重。
据国基会发表中国《2013年第4条磋商》报告指出，金融危机以来，中国高度依赖信贷支撑强劲增长，成为内部最大的发展风险来源。大量资源错配到缺乏低效率部门，整体生产率不断滑落，地方融资平台和企业的巨额债务形成潜在金融系统性风险。
无论如何，从8月宏观数据看，中国经济下行压力纾缓，然而，稳增长基础背后隐伏的金融系统性风险，一日不彻底清理，始终成为深化改革的无穷后患。(A02
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会