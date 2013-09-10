港报社评：李克强打信心战，稳外资迎逆风--经济日报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
总理李克强昨在外媒撰文唱好内地经济，以稳国际对华信心，此因内地上季末突爆钱荒，外资对中国硬着陆担忧未息；亦因美国退市在即，他遂先为市场打防疫针，让稍后三中全会力推改革，营造稳定环境。
近期内地的经济数据均理想，不少外资投行纷调高今年内地经济增长预测，惟部分外资对内地经济回升韧力仍存疑。李克强遂向国际社会强调中国不会硬着陆，并乘内地经济渐好转之势，出口术强化外资对华信心，纾减内外两因素的不利影响。
其一，中央今年6月自制「钱荒」，倒逼金融体系改革，惟此令外资忧李克强硬推改革或致中国经济失速。李克强撰文正要阐明将续走改革开放之路，但仍把持续发展经济作首要施政目标。
其二，美国储局最快将在下周宣布减少买债，外资忧亚太走资潮将从南亚扩散至北亚，冲击中国。李克强遂在文中表明已汲取1997年亚洲金融风暴的教训，有信心迎战美国退市逆风。
李克强力稳外资信心，还有一个更深层原因，就是中共三中全会将会在11月召开，新城镇化、土地、财税等多项重大改革已如箭在弦，惟这些改革势触动既得利益者的利益，他们势伺机用种种藉口拖延改革的推出。
一个稳定的内外环境，而非在美国退市与改革折腾中多踩一脚，乘机唱淡，更有利于国家主席习近平与李克强等新领导班子按计划推动改革。
无论美国退市，又或中央调结构，内地经济难免折腾，惟李克强必须打赢这场外资信心战，才有望减少个中窒碍阵痛，赢取空间令改革红利持续发酵，推动中国经济升级转型。(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会