港报社评：郊野公园土地使用交付全民公决抉择--明报9月10日

发展局长陈茂波提出探讨郊野公园用地「是否完全不可碰、不可谈呢？」，只是遇到环保人士的惯性反对，特首梁振英、环境局长黄锦星就忙着切割，反映政府应对土地房屋问题，完全没有釜底抽薪的决心。

陈茂波在网志触及郊野公园用地问题，只是面对环保人士的惯性反对和传媒关注，梁振英与相关官员的应对处理，未能做到择善固执。

首先是黄锦星说「郊野公园受完善法例保护」，至于讨论郊野公园用地是否不可碰，则回避不提。至于梁振英答覆记者问题时，表示政府对郊野公园政策并无改变，而陈茂波在网志提出的看法是反映社会有这样的意见。

其实，问题是应否讨论郊野公园用地问题，若认为应该探讨，而他们却与这个议题保持距离，则梁振英政府挂在嘴边的「迎难而上」，就只是一句口号而已。

香港面对的问题是近20年来，未见具规模的土地开拓。但是，长策会连建议10年内兴建的47万个住宅单位的土地仍未有着落。现行的土地政策并非市民安居那么简单，已经关乎经济和整体发展，严格而言涉及香港会否衰落的问题。更关乎香港盛衰前途和能否持续发展，政府和整体社会都要以这样的认知检视土地供应问题。

社会上对土地开拓和使用有不同意见，政府有责任引导社会作全面讨论，集中研议增加实际可用土地面积，其中填海和释出少数郊野公园土地，最值得考虑。

土地问题牵涉太多利益，由于关乎香港盛衰，政府要拿出政治意志，让全民公决。香港土地如何使用才符合最大利益，是全港市民的事，应该让全民参与和抉择。(A03)