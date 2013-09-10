港报社评：郊野公园土地使用交付全民公决抉择--明报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
发展局长陈茂波提出探讨郊野公园用地「是否完全不可碰、不可谈呢？」，只是遇到环保人士的惯性反对，特首梁振英、环境局长黄锦星就忙着切割，反映政府应对土地房屋问题，完全没有釜底抽薪的决心。
陈茂波在网志触及郊野公园用地问题，只是面对环保人士的惯性反对和传媒关注，梁振英与相关官员的应对处理，未能做到择善固执。
首先是黄锦星说「郊野公园受完善法例保护」，至于讨论郊野公园用地是否不可碰，则回避不提。至于梁振英答覆记者问题时，表示政府对郊野公园政策并无改变，而陈茂波在网志提出的看法是反映社会有这样的意见。
其实，问题是应否讨论郊野公园用地问题，若认为应该探讨，而他们却与这个议题保持距离，则梁振英政府挂在嘴边的「迎难而上」，就只是一句口号而已。
香港面对的问题是近20年来，未见具规模的土地开拓。但是，长策会连建议10年内兴建的47万个住宅单位的土地仍未有着落。现行的土地政策并非市民安居那么简单，已经关乎经济和整体发展，严格而言涉及香港会否衰落的问题。更关乎香港盛衰前途和能否持续发展，政府和整体社会都要以这样的认知检视土地供应问题。
社会上对土地开拓和使用有不同意见，政府有责任引导社会作全面讨论，集中研议增加实际可用土地面积，其中填海和释出少数郊野公园土地，最值得考虑。
土地问题牵涉太多利益，由于关乎香港盛衰，政府要拿出政治意志，让全民公决。香港土地如何使用才符合最大利益，是全港市民的事，应该让全民参与和抉择。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会