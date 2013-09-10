港报社评：深化泛珠合作，为港创造发展机会--文汇报9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
第九届泛珠三角区域合作与发展论坛昨日在贵阳市开幕。当前泛珠发展面临前所未有的机遇与挑战，形势迫人，不进则退，泛珠区域需强化合作，形成公开透明的大市场，抢占先机。香港要继续做好「内交」工作，协助泛珠区域「引进来、走出去」，创造共同繁荣、互利双赢局面。
2003年，时任广东省委书记张德江提出，构筑优势互补的区域经济体系—泛珠合作。泛珠合作战略设想得到泛珠9省区和香港、澳门特区积极响应，「9＋2」合作模式应运而生。泛珠区域已经发展成为中国规模最大的区域合作平台。泛珠合作日益重要，彰显当年提出、推动合作战略构想的前瞻性。
国务院副总理汪洋在昨日论坛致词时指出，泛珠合作是各方精心培育的「命运共同体」，未来要在海内外激烈的区域经济竞争中抢占先机，要形成公开透明的大市场。未来泛珠合作要把打破地区封锁，形成统一开放的区域市场，并深化区域与港澳合作，通过深入推进区域经济一体化，在区域竞争中立于不败之地。
香港多年来是泛珠区域最大的外来投资者，展望未来，香港与泛珠地区合作前景可观。香港可担当泛珠的「首席知识官」，透过加强与「9+2」兄弟省区全方位合作，争取在国家区域协调发展的战略全局。新一届政府上任至今，特别重视开展「内交」，香港可以继续担当泛珠区域「引进来、走出去」的桥梁，藉此亦强化香港在国家发展战略中的特殊作用，为香港带来庞大发展机会。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会