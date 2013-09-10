《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

* 明报：

--俊和地产 上周斥27.1亿港元投得沙田九肚一幅地皮，并指明是合资发展。据资料显示，该合作伙伴是建滔化工 或相关人士，为该公司首次在港发展住宅项目。

--市场消息透露，四环医药 两名股东周一配售旧股套现。当中大股东配售约2.5亿股旧股，而另一股东摩根士丹利则减持约1亿股。两名股东合共因此套现约18.75亿港元。

--多家代理行在报章罢卖广告之余，又于在街头收集市民签名，抗议政府辣招打击楼市交投量。有代理高层表示，若政府不作回应，不排除会在下月10日采取进一步行动，甚至延长罢卖广告时间。

* 星岛日报：

--越秀地产 副总经理朱晨表示，未来会考虑以投地、收购旧楼或活化工厦等不同渠道方式，以增加土地储备，主要视乎投资回报；另外对于本周五截标的九肚地，公司亦感兴趣。

* 苹果日报：

--政府本季拟推出的10幅土地，最后分别在上水古洞及青山公路青龙头的两幅住宅地，终落实出售时间，本月27日招标，11月8日截标。业界初步估值约27亿港元。

--汇彩控股 有份营运的金碧汇彩娱乐场主打电子赌桌，全场设有800部真人派牌的直播式电子赌桌，而传统赌桌仅得37张。集团预计10月1日起会在澳博 的葡京赌场营运。

* 东方日报：

--腾讯 宣布与迪士尼 达合作协议，为旗下腾讯网qq.com提供迪士尼影片。

--瑞银上调今年内地楼市需求预测，由按年增长5至7%，提升至按年有10至15%增长，明年则受惠城镇化及政策维持宽松不变，销售按年增长8至10%，楼价则按年增5至7%。

* 文汇报：

--渣打银行 高级经济学家刘建恒估计，未来一段时间汇率会较多双向波动，年底时汇率水平与现时差不多，但明年第一季内地经济逐渐稳定后，人民币将重启升势，估计明年全年升值2%至2.5%。

--恒大地产 公布，8月合约销售额为114亿元人民币，较去年同期增58.8%。集团已完成2013年全年销售目标之64.1%。

* 大公报：

--恒生银行 于最新一期 “香港经济脉搏”中表示，该行倾向认为资金只会逐步从区内撒出，故对香港的经济前景仍持审慎乐观态度，维持全年本地生产总值增长预测于3%不变。

--就有新买家提出洽购创兴银行 ，廖创兴企业 及创兴银行联合公布，并无就任何可能发生之收购事项，与任何独立第三方达成承诺或订立协议。

--招商银行 前行长，现任永隆银行董事长马蔚华表示，现时是内地利率市场化的关键时期，银行不能再依赖传统利息收入作为盈利动力。(完)