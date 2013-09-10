《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
* 明报：
--俊和地产 上周斥27.1亿港元投得沙田九肚一幅地皮，并指明是合资发展。据资料显示，该合作伙伴是建滔化工 或相关人士，为该公司首次在港发展住宅项目。
--市场消息透露，四环医药 两名股东周一配售旧股套现。当中大股东配售约2.5亿股旧股，而另一股东摩根士丹利则减持约1亿股。两名股东合共因此套现约18.75亿港元。
--多家代理行在报章罢卖广告之余，又于在街头收集市民签名，抗议政府辣招打击楼市交投量。有代理高层表示，若政府不作回应，不排除会在下月10日采取进一步行动，甚至延长罢卖广告时间。
* 星岛日报：
--越秀地产 副总经理朱晨表示，未来会考虑以投地、收购旧楼或活化工厦等不同渠道方式，以增加土地储备，主要视乎投资回报；另外对于本周五截标的九肚地，公司亦感兴趣。
* 苹果日报：
--政府本季拟推出的10幅土地，最后分别在上水古洞及青山公路青龙头的两幅住宅地，终落实出售时间，本月27日招标，11月8日截标。业界初步估值约27亿港元。
--汇彩控股 有份营运的金碧汇彩娱乐场主打电子赌桌，全场设有800部真人派牌的直播式电子赌桌，而传统赌桌仅得37张。集团预计10月1日起会在澳博 的葡京赌场营运。
* 东方日报：
--腾讯 宣布与迪士尼 达合作协议，为旗下腾讯网qq.com提供迪士尼影片。
--瑞银上调今年内地楼市需求预测，由按年增长5至7%，提升至按年有10至15%增长，明年则受惠城镇化及政策维持宽松不变，销售按年增长8至10%，楼价则按年增5至7%。
* 文汇报：
--渣打银行 高级经济学家刘建恒估计，未来一段时间汇率会较多双向波动，年底时汇率水平与现时差不多，但明年第一季内地经济逐渐稳定后，人民币将重启升势，估计明年全年升值2%至2.5%。
--恒大地产 公布，8月合约销售额为114亿元人民币，较去年同期增58.8%。集团已完成2013年全年销售目标之64.1%。
* 大公报：
--恒生银行 于最新一期 “香港经济脉搏”中表示，该行倾向认为资金只会逐步从区内撒出，故对香港的经济前景仍持审慎乐观态度，维持全年本地生产总值增长预测于3%不变。
--就有新买家提出洽购创兴银行 ，廖创兴企业 及创兴银行联合公布，并无就任何可能发生之收购事项，与任何独立第三方达成承诺或订立协议。
--招商银行 前行长，现任永隆银行董事长马蔚华表示，现时是内地利率市场化的关键时期，银行不能再依赖传统利息收入作为盈利动力。(完)
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布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会