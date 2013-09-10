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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 11:32 BJT

台湾债市：RP利率贴近区间低位，银行及投信资金去化需求强

路透台北9月10日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二贴近区间低位。交易商表示，延续月初资金宽松情势，银行及投信的资金去化压力仍大，对RP利率的区间低位接受度颇高，令RP成交利率略向区间低位靠拢，更有票券商预告明日将微幅下调RP成交利率。

证券交易商认为，随着利率上行风险增温，资金续往短钱移动的情况依旧，致银行、投信端短钱部位偏高，加以近期外资汇入令台币实质交投走升，整体资金情势延续月初效应持续偏松，稍有缓和季底资金紧缩效应的心理预期，短线RP利率料将贴近区间低位。

“台币走强，大水池又加水进来！”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，月中整体资金情势偏滥，拆款调度资金相当容易，季底资金紧缩预期略有消退，银行、投信资金消化需求仍强，明日将同步将公债及公司债RP成交利率调降1个基点。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.69-0.71%，上日亦同，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.58%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.62%，大致同于上日。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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