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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:55 BJT

《独家新闻》马来西亚油企Petronas退出委内瑞拉原油项目--消息

路透休斯敦/加拉加斯9月9日 - 知情消息人士对路透表示，马来西亚石油公司Petronas正退出委内瑞拉Orinoco油田带最大石油项目之一，因与委内瑞拉国有石油公司PDVSA意见分歧。

这项被称作Petrocarabobo的旗舰项目原计划在25年内投资200亿美元，建立一个日产20万桶的装置，将重质原油转化为轻质油。

这项合作在2010年敲定，PDVSA在该项目持股60%。Petronas及其他合伙人组成的财团则取得剩余40%权益。其他合伙人包括西班牙Repsol、印度ONGC 和两家小型印度公司。Petronas自己占股11%。

“我们已经退出，”Petronas一位高管表示，并补充称，该公司不会在石油输出国组织(OPEC)成员国参与任何其他项目。

目前尚不清楚委内瑞拉石油部是否已获悉这一决定。

委内瑞拉石油部长拉米雷斯周一拒绝就该问题表态，并要求记者向Petronas咨询相关事宜。

另一位财团内的消息人士透露，Petronas未获得批准，财团内其他公司可能会分摊其持股。

根据委内瑞拉法律，政府必须批准其退出，并批准该项目的新持股结构。

第三位知情消息人士对路透表示，财政框架一改再改、与查韦斯继任者马杜罗政府对商业条款的看法分歧，加上长期延宕，导致其决定撤出该项目。(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)

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