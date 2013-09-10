《独家新闻》马来西亚油企Petronas退出委内瑞拉原油项目--消息

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透休斯敦/加拉加斯9月9日 - 知情消息人士对路透表示，马来西亚石油公司Petronas正退出委内瑞拉Orinoco油田带最大石油项目之一，因与委内瑞拉国有石油公司PDVSA意见分歧。
这项被称作Petrocarabobo的旗舰项目原计划在25年内投资200亿美元，建立一个日产20万桶的装置，将重质原油转化为轻质油。
这项合作在2010年敲定，PDVSA在该项目持股60%。Petronas及其他合伙人组成的财团则取得剩余40%权益。其他合伙人包括西班牙Repsol、印度ONGC 和两家小型印度公司。Petronas自己占股11%。
“我们已经退出，”Petronas一位高管表示，并补充称，该公司不会在石油输出国组织(OPEC)成员国参与任何其他项目。
目前尚不清楚委内瑞拉石油部是否已获悉这一决定。
委内瑞拉石油部长拉米雷斯周一拒绝就该问题表态，并要求记者向Petronas咨询相关事宜。
另一位财团内的消息人士透露，Petronas未获得批准，财团内其他公司可能会分摊其持股。
根据委内瑞拉法律，政府必须批准其退出，并批准该项目的新持股结构。
第三位知情消息人士对路透表示，财政框架一改再改、与查韦斯继任者马杜罗政府对商业条款的看法分歧，加上长期延宕，导致其决定撤出该项目。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
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