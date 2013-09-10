港报财经评论：新兴股票买强舍弱--信报9月10日

新兴股票买强舍弱/习广思

还未召开三中全会，李克强总理率先为经济定调，他在《金融时报》发表文章否定硬着陆之说，强调将透过改革保持长期可持续发展，包括会继续进行行政管理、财税、金融及价格等改革；并特别提到上海自贸区是加快开放的例子。李总理的文章内容都是旧闻，但刊在《金融时报》是要给外国人看的，时机配合近期经济数据好转。习李政府经过摸底、维稳两个阶段后，接下来有望加快改革，其中肯定有人得益，有人失利；眼下股市为此欢呼，但过后只有得益者跑出。

事实上，三中全会未开始，市场先兴奋，投资者小心会议公布政策时，反成为好消息出货时机。中国内地出口数据改善，加上外围稍为稳定下来，中港股市短期仍充当避风港角色；今次触发市场突破是中资金融股及A股，加上内银获批发行优先股利都好内银估值。恒指开市后高见22,853点，午后因汇控 及港银回软令指数升幅收窄，收报22,750点，算是突破8月中高位进入阻力区，但形势未扭转。国企指数跟A股急涨，上试250天线，走势较佳。大市成交额增至671亿港元，沽空比率回落至8%。

恒指不是市场焦点，市场焦点是落后A股ETF以及中资金融股，包括内银、保险及券商股全面急涨，及至部分周期性落后股炒落后。中国内地传闻内银为解决核心资本压力，下一步将获批发行优先股，有望为A股带来优先股制度。初步试点之一农行 A股更涨停，南方A50 升4%，XDB沪深银行 升8.5%。内银经过多番集资后，发债、配股、供股都已进行，如今再透过优先股渠道集资，既减低债务水平，对盈利摊薄的影响亦较小，对内银是较利好消息，该板块回升配合中资股追逐落后的主调。

中资股在过去两周轮流炒作周期性股票，昨日已炒到残中之残股，永晖焦煤 异动急升17%，大行转軚推介内航股，龙工 等几只机械设备股回升，均反映资金在落后股身上搵食。较值得留意的是，汽车股随着行业数据好转而逐步转强，华晨 强势未了，正通 、宝信 两家代理股价转强并超买，可待回落后再吸纳。

继美即 被收购后，维达 获大股东之一SCA，即Tempo品牌生产商，以溢价38%提出收购，股价急升36%。中国内地出色品牌不多，做得好的均有机会成为外资收购对象，造就此机会的另一个原因，是许多企业家把公司推到资本市场后，面对市场激烈竞争，再加上第二代未必肯接手管理，这些原因都令企业家不得不出售品牌，趁个好价套现。(B02)

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大户逼日圆好友投降/苏子

东京成功申办2020年奥运主办权，可惜日圆却不升反跌，昨天亚洲市美元兑日圆更裂口高开逾60点子，并再度升至近期跌幅的76.4%反弹目标附近才受阻回落。而日圆不升反跌的原因，则与市场炒作昨天日经指数必定会因为东京成功申办奥运主办权而显着上升，以及令日本可以成功增加销售税有关。日圆这只货币受不少因素影响，故可说是非常难炒，因为地缘政治紧张局势可以令日圆有避险需求、美国债息上升及日经指数上升等因素，往往会刺激日圆下跌；反之亦然。

昨天亚洲市，市场便是利用日经指数与日圆的反比关系来挟高美元兑日圆开市。目前市场似乎不大理会，日本经济情况可能会在成功申办奥运主办权后的大方向将可显着改善通胀，亦可望提早到达2%目标，故未来日本央行未必需要再加码QE规模的利好日圆观点上；市场反而利用日本经济若好转将更有条件增加销售税此利淡日圆因素来炒作一番。

幸而昨天日经指数大幅高开后，日圆看淡的投资者便出现获利回吐的情况；加上市场亦传出日圆将可补回收市裂口的声音，结果令昨天亚洲市美元兑日圆可以迅即大幅回落至99.6以下，只相差约20点子便已补回上周五的收市裂口。若稍后美元兑日圆可以在完全补回收市裂口后，成功跌至上周五的98.52低位以下波动及收市，则确认昨天亚洲市美元兑日圆的裂口上升只是大户逼实力不足的日圆看好的投资者投降来图利的手段，并且已完成目的，故稍后美元兑日圆预料可按照上周五所形成的利淡技术走势继续往下寻底。

近日欧罗兑美元在跌至1.311附近已有强劲承接力；加上弱势的澳元兑美元已经回升，目前美元已有条件下跌，从而刺激主要非美元货币上升。(B09)