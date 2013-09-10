港报财经评论：二万三前入市策略检讨--经济日报9月10日

二万三前入市策略检讨/林瑞芬

又松一口气，美国减买债的迫切性稍缓，加上中国内地经济回暖数据愈来愈多，中、港股市昨齐攀升。确立经济回暖后，市场憧憬改革预期会升温。上证昨急升3.4%至2,212，刺激国指升1.88%至10,528；恒指升幅稍逊，报升0.57%至22,750，大市成交额671亿港元。恒指23,000大关前，技术而言，已指出国指于上周先行破年初以来的下降轨，领航意味浓，昨进一步涨至10,528，中期阻力关键11,400左右。昨日上证则急涨3.4%，升幅为近九个月以来最大，沪深两市成交更逾人民币3,100亿港元。经济回暖，加上市传优先股制或于年内推行，成内银股增资新途径，股价急升成大市推手。认势，上证破下降轨阻力2,200可挑战下一关阻力2,300。

中国因素渐可安心，目前潜在震荡因素是美国息率居高不下，虽然上周五公布的非农职位增长数未见强劲，降低月内联储局公布减买债的迫切性，但也认同恒生 私人银行及信托服务主管陆庭龙表示，美国10年期国库债券孳息率于过去短短3个月内由1.5%急升至近3%，反映市场对退市预测不变，市场共识是QE收缩机会大于再放松，如联储局无提出相反意见，预计国债孳息率年底前进一步升至3.5%。股市讲机会成本，市场息率提升，对股市构成大风险。

不过，只要不失守条短期上升轨支持近21,900，在11月三中全会前，中国内地经济确立回稳之后，投资者对改革预期及信心有所升温，估值修复因素带动下，令恒指有反覆推升空间。恒指来讲，短、中期主要阻力为年初以来下降轨23,000，一旦突破，顺势可重试2月高位近24,000。

随着经济的回稳、强劲的贸易顺差、上升的外国直接投资和外汇流入，美银美林就发表报告预期，资本流动方向可能从8月起再次转为流入。尽管货币需求量将因两个重大节日到来和季未来临激增，9月份就不大可能出现另一次流动性紧缩。A股渐上力，走入直路。回说中资股形势，上周末公布的中国内地数据之中，认为具较强明灯讯号是8月份的PPI数据同比虽然下跌1.6%，但环比上涨0.1%，是五个月来首次回复增长，亦是半年来最高。(B05)

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经济有转机，国指反覆上/余少文

中港股市走高，主要是中国内地经济有好转迹象，国指有待突破牛熊分界线，只是美国一旦退市，资金必撤离香港，故中资股走势是震荡格局，惟希望国企指数是震荡向上。中国内地股市昨日显着造好，尤其上证综合指数重上2,200点，收报2,212点，带动国企指数一度升越牛熊分界线，全日升194点或1.9%，收报10,528点，成交额增加至178亿港元，只有63%主板H股随大市上升；而红筹指数升29点或0.7%，收4,354点，成交额55亿港元。海关总署和国家统计局先后公布8月数据，显示中国内地经济有好转迹象。尽管进口贸易只有7%增长，差于预期和不及7月，但出口贸易录得7.2%增长，好过预期及是四个月来最大增长；而昨日公布的CPI和PPI表现亦好过7月，CPI升幅回落至2.6%，PPI跌幅收窄至1.6%，是五个月来最小跌幅，回到今年1-2月水平。

由于1-8月通胀只有2.5%，如无意外全年不会升至中国目标3.5%，但PPI跌幅收窄，兼且见到制造业PMI回升，反映中国内地制造业有好转迹象，若然外围经济好转，再配合目前的波罗的海乾货指数上升，可以带动航运股复苏。至于即将公布的消费品零售额、城镇固定投资、M2、新增贷款等，市场都预期好过7月，若然中国内地经济放缓见底，则A股有望在继续走高，并能带动国指寻顶。

然而，如金管局总裁陈德霖所讲，美国倘退市，热钱必撤出香港，当中可能涉及1,000亿美元资金，届时金融和资产市场一定受到影响。所以担心到时利率上升，股市颇大机会首当其冲。中金公司报告亦指出，资金在过去两周加速流出香港和中国股票型基金，累计流出达22亿美元。只是中国内地经济以及股市有机会向好，港股受外围影响程度又很大，故现阶段入市确实尴尬，尤其国指升至俗称牛熊分界线，沽压一定会增加。

若然国指能成功升破牛熊线，可以上试11,000点，然后是12,000点，因为指数过去两年在9,000点至12,000点区间上落，一旦放量升破12,000点，可以乐观见15,000点。但要看中国能否在第四季推出利好政策，如利好港股的QDII2。(B03)