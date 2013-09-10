澳洲数据：8月企业信心指数跳升至两年高位--NAB

企业信心指数从7月的负3升至正6，为2011年5月以来最高，也是该指数历史上第六大月度增幅。

但贸易状况仍然艰难，8月企业现况指数从7月的负7小幅升至负6。

“虽然很难证实，但可能是政治变革的预期和决定性的结果非常重要，”澳洲国民银行首席分析师Alan Oster称。

澳洲各个行业和所有地区均呈现信心好转，矿业、建筑业和金融/商业/地产出现大幅改善。部分行业可能进一步受到房地产市场复苏和澳元走低的支撑。

“澳州企业信心现在只是回到了平均水平，未来很多将取决于在企业现况糟糕的情况下，目前的反弹是否持续或消退，”Oster还提醒道。(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)