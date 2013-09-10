《美国FED焦点》叙利亚问题令奥巴马下任联储主席提名复杂化

**政治资本**

“挑选下任美联储主席是一项艰巨任务，而现在难度可能更高，”美银美林的分析师上周在研究报告中写道。

“我们认为目前奥巴马提名叶伦的可能性上升。参议院已经仔细审视过叶伦各方面的条件，外界认为她现在既没有争议性，也无需在提名确认的过程中付出艰苦努力，”他们说。

除了就叙利亚问题进行投票外，奥巴马还面临着其他一些艰难战役。他必须达成协议提高美国负债上限以继续支持政府运转，并就移民改革在两党间结成共识。

“他真的需要把所有政治资本都用在这些方面吗？我认为不是这样，特别是考虑到叶伦即将出场，”Democracy for America主席Jim Dean说。该团体反对萨默斯的提名。

奥巴马料将在本月底之前宣布美联储主席提名。若非国会要针对叙利亚问题进行投票的话，他本应更早宣布提名。

时间不等人。贝南克的任期将在1月底届满，而参议院今年只剩下大约72个立法日，其中还包括圣诞节当周，国会议员在那一周更愿意待在家中。

一名前政府官员认为，若奥巴马断定萨默斯是联储主席的正确人选，叙利亚问题可能也不会让他打消提名萨默斯的想法。

副总统拜登的前顾问Jared Bernstein称，“议事日程已经排得很满，可以理解白宫不愿意把联储主席的提名辩论也插进来。所以他们可能会推到10月再说，”Bernstein说，他现在任职于华盛顿预算与政策优先中心。(完)