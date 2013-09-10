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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:51 BJT

马来西亚个股：怡保工程向广西北部湾国际港务集团出售关丹港40%股权

路透吉隆坡9月10日 - 马来西亚营建商怡保工程(IJM Corporation Bhd) 表示，将出售关丹港口财团(Kuantan Port Consortium Sdn Bhd)的40%股权给中国广西北部湾国际港务集团 ，作价3.344亿马币(1.0153亿美元)。

怡保工程在周一晚间递交给证交所的文件中称，该交易将不会对集团盈利造成影响，不过或将提升现金储备。

根据CIMB Research周一稍早发布的报告，此举将为关丹港金额30亿马币的扩建工程铺平道路。关丹港是马来西亚半岛东海岸上的最大港口。(完) (编译 王兴亚；审校 张明钧)

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