《热点透视》苹果发表会即将登场，配备升级可能性高于推出全新产品

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王冠中

路透纽约9月9日 - 苹果 爱好者和投资人正嚷嚷着在要周二的发表会上见到改变世界的新玩意，不管是手表、电视机、或者是任何到目前为止都还未走漏风声的新科技。从历史经验以及最近的传闻来看，他们可能得满足于苹果只是对现有设备的小幅升级。从财务的角度来看，苹果和中国移动 达成iPhone搭售协议，可能才是更重要的发展。

在前执行长贾布斯立定的循环周期下，苹果通常每年会有两次新产品发表。通常每年都会对现有硬体进行升级，但像iPod、iPhone、iPad等全新产品发表则是不定时的，这三项产品分别是在2001年、2007年和2010年面市。

因此，若还要再等一年或更久的时间才见到全新产品推出，苹果的观察者也不该太意外。此外，尽管苹果保密到家，但还是会有风声走漏，因为很难完全隐藏庞大的零件订单。传闻显示，苹果此次将发表新版的智慧型手机，即iPhone 5的升级版本，以及面向新兴市场的较低价版本。

即使苹果高阶手机外观没什么变化，其升级幅度可能还是很大，就算不如早期几代智慧型手机的改进幅度。指纹辨识功能将会吸引注重安全且厌恶密码的使用者和企业。更长的电池续航力、更快速的处理器、以及更多的记忆体都是大家会乐见的。

然而，苹果面临的问题，在于对手三星电子 已经赶上其创新的速度，有时甚至更超越了苹果。苹果的定价能力日渐下滑，说明了为何该公司过去一年来利润率会下降6个百分点。尽管4-6月的37%利润率仍旧不俗，但利润下滑也是投资人会希望苹果尽快推出全新产品的原因之一。

但是，即使新的手表或电视机热销，也很难给苹果4,500亿美元的市值带来立即的影响。尽管iPhone是在2007年推出，但一直到2009年iPhone销售才超越iPod，况且iPhone可以说是创造了一个全新的全球市场。

可以乐观预期的是，苹果在北京的第二场发表会上可能会公布另一件事：和中国移动达成手机销售协议，或许主要是销售iPhone 5C，给中国移动逾七亿的用户。尽管这可能让利润率进一步受压，但也会提振苹果收入，给苹果争取更多时间，来完善下个推出的全新产品。(完) (译文审校 于春红)