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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:37 BJT

****《港报快速浏览》--9月10日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：深化泛珠合作，为港创造发展机会--文汇报                            
 港报社评：郊野公园土地使用交付全民公决抉择--明报                            
 港报社评：李克强打信心战，稳外资迎逆风--经济日报                            
 港报社评：经济景气回升，须防金融风险--信报                                  
 港报社评：“首席知识官”要有力创新--星岛日报                                
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：二万三前入市策略检讨--经济日报9月10日                         
 港报财经评论：新兴股票买强舍弱--信报9月10日                                 
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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