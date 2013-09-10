金属期市：铜价连续第三天上涨，关注中国工业生产数据

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
铜价自6月触及三年低点以来已涨9%，因越来越多的证据显示，中国经济放缓情况可能正在触底。
中国8月出口增幅超过预期，受主要市场对该国产品需求改善提振，且通胀数据亦温和，均增加了正面人气。
中国是全球精炼铜最大消费国，占全球需求的40%左右。
数据显示，中国8月铜进口从前月所及14个月高位回落至387,564吨。分析师称，这种趋势仍显示需求稳健。
美国上周公布的就业数据令人失望，降低了对美联储本月将开始缩减刺激举措规模的预期。
美国行业数据显示，美国7月新的和替换汽车电池出货量同比上升，凸显对汽车销售复苏的乐观看法升温。
该地区需求上升扶助带动铅实货价格的上涨至纪录高位。铅是铅酸汽车电池的主要成分。
中国锡产业转向缅甸，以帮助其改善原材料供应缺口，之前主要锡出口国印尼宣布新的贸易规定，令中国精炼锡的主要来源受限。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李爽 审校 张涛)
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透纽约4月4日 - 避险日圆兑美元周二升至一周高位，兑日圆触及四个半月高位，因在美国总统特朗普和中国国家主席习近平会晤前，投资人愈发谨慎，认为会谈气氛可能不会轻松。
* 美元上涨料将阻碍美国经济 * 金价测试切入位在约1,259美元的200日移动均线 路透纽约/伦敦4月4日 - 金价周二上涨，触及一个月高位，因美元走 疲，但当美国总统特朗普谈论大规模基建支出和大幅减少监管计划时，金 价回吐部分涨幅。 金价触及2月27日以来最高的1,261.15美元，因美元走疲，此前美国 供应管理协会(ISM)称，3月全国工厂活动指数下降。汽车制造商报告美国 汽车销售下滑。 金价从盘中高位回落，此前特朗普总统称其政府正在致力于改变银行 监管，他提议基建支出“可能”超过1万亿美元。 1801 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,255.2美元，美国期金< GCcv1>收高0.4%，报1,258.4美元。 德国商业银行在一份公告中称，“金价再次在200日移动均线切入位 的关键技术水准交易。” “金价不仅得益于上月美国汽车销售疲弱，打击了市场参与人士人气 ，也得益于股市和公债收益率走低。” 但投资者仍对中美领导人会