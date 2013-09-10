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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:02 BJT

金属期市：铜价连续第三天上涨，关注中国工业生产数据

铜价自6月触及三年低点以来已涨9%，因越来越多的证据显示，中国经济放缓情况可能正在触底。

中国8月出口增幅超过预期，受主要市场对该国产品需求改善提振，且通胀数据亦温和，均增加了正面人气。

中国是全球精炼铜最大消费国，占全球需求的40%左右。

数据显示，中国8月铜进口从前月所及14个月高位回落至387,564吨。分析师称，这种趋势仍显示需求稳健。

美国上周公布的就业数据令人失望，降低了对美联储本月将开始缩减刺激举措规模的预期。

美国行业数据显示，美国7月新的和替换汽车电池出货量同比上升，凸显对汽车销售复苏的乐观看法升温。

该地区需求上升扶助带动铅实货价格的上涨至纪录高位。铅是铅酸汽车电池的主要成分。

中国锡产业转向缅甸，以帮助其改善原材料供应缺口，之前主要锡出口国印尼宣布新的贸易规定，令中国精炼锡的主要来源受限。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/李爽 审校 张涛)

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