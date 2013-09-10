版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:50 BJT

香港个股：百利保称过去两个月在市场增持4%富豪酒店股份

路透香港9月10日 - 香港地产投资公司--百利保控股 表示，于过去两个月期间已于市场上购入合共约4%的富豪酒店 股份，涉资约1.523亿港元。

公司的声明称，于今年7月4日至9月9日期间在市场上购入了3,873.6万股富豪酒店股份。而在此前的12个月内，百利保并无在市场上购入富豪酒店股份。

在购入股份后，百利保在富豪酒店的持股量由原来的51.3%增至55.3%。

百利保表示，在市场上收购股份可以较大幅折让的市价增加其于富豪酒店的权益，符合股东利益。

富豪酒店主要从事酒店营运和管理、物业发展等。于百利保增持富豪酒店股份期间，后者股价累计上升近18%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐