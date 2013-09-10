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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 09:59 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元上涨，因澳洲企业信心指数改善

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* 澳元受到提振，因此前澳洲国民银行公布的企业状况和企业信心指数改善

* 8月企业状况指数从前月的负7升至负6，企业信心指数从负3.0大涨至正6

* 受数据影响，澳元兑美元从0.9235/40升至盘中新高0.9251

* 7月22日所及高点0.9270为短线上行目标位。(完)

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