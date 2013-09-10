更新版 1-中国公开市场：流动性充裕七天逆回购维持小量，政策连续性下利率持稳

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* 公开市场七天逆回购量平价稳
* 央行持续小量逆回购，展现政策连续性
* 稳定流动性预期，支撑季末资金面 (新增市场评论和更多内容)
路透上海9月10日 - 进入9月以来，中国银行间市场流动性相对充裕，这也给央行公开市场操作减轻了不少压力。继周一续做三年央票后，周二进行的七天期逆回购操作，规模维持在100亿元人民币的小量，中标利率则依旧持稳。
业内人士指出，央行公开市场操作一般具有较强的连续性，加上季末时点因素，从稳定机构流动性预期等方面考虑，逆回购操作仍有望继续进行。
中国人民银行公告称，今日公开市场进行的100亿元七天期逆回购操作，中标利率持平于3.90%。这与上周同期操作量相同。
华南一银行交易员表示，公开市场逆回购操作维持小量，应该还是央行根据市场流动性情况做出的相机选择。
“二级(回购)利率低了，市场需求就下来了些，高了就放量。整体上维持市场平衡。”他指出。
业内人士认为，在资金宽松情况下，央行仍不放弃逆回购操作，应和政策的连续性和稳定市场预期有关。
“这是因为央行操作有政策连续性的，而且也和市场预期有关。一旦不发(逆回购)，市场预期马上就变了。”兴业银行资金营运部策略分析师郭草敏称。
央行周一并续做了851亿元的三年期央票，占到期量的85%，利率持稳在3.50%。交易员认为，央行逆回购操作以及SLF等，将对未来资金面形成支撑，季末前资金市场不致有大的动荡。
上周银行间市场资金需求见少，央行公开市场顺势缩量逆回购，致当周自今年5月底来首次实现单周净回笼。业内人士指出，流动性向宽但无碍逆回购如期滚动操作，进一步凸显其利率锚的指标意义。
据路透统计，本周公开市场央票到期量1,000亿元，其中851亿元续做；逆回购到期量360亿元。截至目前，本周将净回笼资金111亿元。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。
不过进入6月份，资金面渐趋紧张并不断加剧，央行先后暂停了正回购操作和央票发行，之后又于7月30日重启逆回购操作。同时7月又现创新之举，对部分已到期的三年期央票进行续发。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) 100
(周四) 待定
央票到期 1,000
央票到期续做 851
正回购到期 --
逆回购到期 360
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**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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