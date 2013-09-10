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亚洲 | 2013年 9月 10日 星期二 10:14 BJT

台湾股市：追随亚股涨势微升，运输类股和电子类股上扬

路透台北9月10日 - 台湾股市周二早盘微升，追随亚洲其他股市涨势。运输类指数 涨幅居前，涨逾3%。全球经济展现新的企稳迹象推高亚洲股市。

0140GMT，加权股价指数 升0.2%报8,210.26点，开盘涨0.3%。

电子类指数 扬升0.2%，宏达电 涨3.2%，之前有报导称，该公司董事长王雪红表示公司不会被收购，她不会替换执行长周永明的职位。

金融保险类指数 升0.1%。据当地媒体报导，台湾监管机构不会允许券商将开展财富管理业务作为其提升营收的部分计划。(完)

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