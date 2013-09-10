台湾汇市：台币兑美元早盘创三个月新高，外资续卖美元

国际油市：油价升至近一个月高位，因预计美国原油库存将下降
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
路透台北9月10日 - 台币兑美元 周二盘初延续上日偏强走势，早盘高位29.661即来到逾三个月新高。市场人士认为，一早邻近韩元 走升至1,082附近，虽稍后拉回涨幅，但给予台币走强的理由及支撑，但也预料台币涨幅将同受限制，今日料在29.650-29.720间浮动。
汇银人士指出，以外资美元卖盘为主的盘势一早即持续推升台币，但上日在29.720附近大挂美元买单的进口商，今早量能却不高，台湾央行的美元买盘亦很稀疏，令成交量不如预期。交易员预估今日台币仍呈缓升格局，但亦不排除因报价过宽而令价格急升的可能。
〞央行还是希望稳定，但外资还在卖(美元)。〞一外资银行交易员说。
上日外资美元卖单增多，市场亦传出台湾央行官员勤于监看市场动态，不时致电美元卖单较多的银行以确定卖方外资来源、量能及相关细节，显示央行对台币升值态势高度关注。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘再度扩大，随着现货美元趋弱，远汇表现也展现同样方向，其中指标一个月期报价 早盘约在29.565/594，上日现货收盘时段约在29.641/654。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.665-29.690，上日在29.720-29.760，上日尾盘央行作价收在29.825。目前盘中高位29.661为逾三个月高点，前高在6月7日报29.616。
本地时间10:10时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.58角报29.667。
交易员观察市场最新动态：
* 外资持续卖出美元，台币随韩元走升
* 进口商美元买盘力道有所下滑，央行亦仅零星买入
* 开盘45分钟台北外汇成交量仅约1亿美元，低于市场预期热度
* 台股 仍呈微幅扬升态势，对台币提供助力
* 观察后续央行阻升态度
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.650-29.720
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